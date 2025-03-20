Вибух у Рівному 20 березня — правоохоронці заявили про теракт

Ліквідація пожежі. Фото: скриншот

У Рівному у четвер, 20 березня, стався потужний вибух біля одного з торгово-розважальних центрів. Попередньо правоохоронці встановили, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), який перевозили в автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Відомо, що вибух в авто пролунав близько 13:40 на вулиці Київській. Внаслідок цього постраждали водій та пасажир, яких госпіталізували.

"Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група. Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", — йдеться у повідомленні.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня у Рівному вибухнув автомобіль з людьми в салоні. У мережі публікували відео.

Раніше у Рівному жінка хотіла влаштувати вибух у будівлі територіального центру комплектування. Правоохоронці затримали зловмисницю.