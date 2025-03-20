Взрыв в Ровно 20 марта — правоохранители заявили о теракте

Взрыв авто в Ровно — правоохранители заявили о теракте
В Ровно в четверг, 20 марта, произошел мощный взрыв возле одного из торгово-развлекательных центров. Предварительно правоохранители установили, что взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), которое перевозили в автомобиле.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Взрыв в Ровно 20 марта
Известно, что взрыв в авто прогремел около 13:40 на улице Киевской. В результате этого пострадали водитель и пассажир, которых госпитализировали.
"Взрывотехники полиции обследовали территорию. На месте работала следственно-оперативная группа. Продолжаются комплексные мероприятия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта в Ровно взорвался автомобиль с людьми в салоне. В сети публиковали видео.
Ранее в Ровно женщина хотела устроить взрыв в здании территориального центра комплектования. Правоохранители задержали злоумышленницу.
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