Вибух автомобіля в Рівному 20 березня — що відомо

У Рівному вибухнув автомобіль з водієм у салоні — відео
У Рівному у четвер, 20 березня, вибухнув автомобіль з водієм у салоні. Внаслідок цього постраждали двоє людей.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух авто в Рівному
Очевидці розповіли, що перед пожежею чули потужний вибух. Внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків, в яких діагностували мінно-вибухові травми.
Місцеві Telegram-канали зазначають, що причиною може бути вибух газу. Наразі поліція зʼясовує обставини події.
Нагадаємо, у Рівному жителька Вінницької області хотіла підірвати ТЦК на замовлення спецслужб Росії.
Раніше біля будівлі ТЦК у Рівному стався потужний вибух. Співробітники СБУ зʼясували всі деталі.
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