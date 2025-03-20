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У Рівному вибухнув автомобіль з водієм у салоні — відео

20 березня 2025 16:49
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух автомобіля в Рівному 20 березня — що відомо
Ліквідація пожежі. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Рівному у четвер, 20 березня, вибухнув автомобіль з водієм у салоні. Внаслідок цього постраждали двоє людей.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очевидці розповіли, що перед пожежею чули потужний вибух. Внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків, в яких діагностували мінно-вибухові травми.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що причиною може бути вибух газу. Наразі поліція зʼясовує обставини події.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівному жителька Вінницької області хотіла підірвати ТЦК на замовлення спецслужб Росії.

Раніше біля будівлі ТЦК у Рівному стався потужний вибух. Співробітники СБУ зʼясували всі деталі.

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