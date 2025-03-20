Взрыв автомобиля в Ровно 20 марта — что известно

В Ровно взорвался автомобиль с водителем в салоне — видео
В Ровно в четверг, 20 марта, взорвался автомобиль с водителем в салоне. В результате этого пострадали два человека.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв авто в Ровно
Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали мощный взрыв. В результате инцидента пострадали двое мужчин, у которых диагностировали минно-взрывные травмы.
Местные Telegram-каналы отмечают, что причиной может быть взрыв газа. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, в Ровно жительница Винницкой области хотела подорвать ТЦК по заказу спецслужб России.
Ранее возле здания ТЦК в Ровно произошел мощный взрыв. Сотрудники СБУ выяснили все детали.
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