Взрыв автомобиля в Ровно 20 марта — что известно

Ликвидация пожара. Фото: скриншот

В Ровно в четверг, 20 марта, взорвался автомобиль с водителем в салоне. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв авто в Ровно

Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали мощный взрыв. В результате инцидента пострадали двое мужчин, у которых диагностировали минно-взрывные травмы.

Местные Telegram-каналы отмечают, что причиной может быть взрыв газа. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Ровно жительница Винницкой области хотела подорвать ТЦК по заказу спецслужб России.

Ранее возле здания ТЦК в Ровно произошел мощный взрыв. Сотрудники СБУ выяснили все детали.