Україна
Головна Новини дня Вибори в Україні — Подоляк відповів, як голосуватимуть ухилянти

Вибори в Україні — Подоляк відповів, як голосуватимуть ухилянти

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 15:25
Подоляк висловився про можливу участь ухилянтів у виборах
Вибори. Фото: УНІАН

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, чи зможуть чоловіки, які ухиляються від служби, голосувати на виборах в Україні. За його словами, наразі не можна говорити про те, що лише починає обговорюватися.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Участь ухилянтів у виборах

Подоляк зазначив, що ці деталі повинні відпрацювати в рамках робочої групи парламентарів, оскільки це зміни до законів та соціальна відповідальність людей.

"Парламентарі мають дати відповіді на ці питання, потім може бути ще певна дискусія суспільна, і після цього буде рішення, як це все має відбуватись. Тобто ми не можемо з вами говорити те, що тільки починає обговорюватись, тільки починає дискутуватись", — додав він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можливе проведення виборів.

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як будуть голосувати українці, які перебувають за кордоном.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
