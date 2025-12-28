Видео
Україна
Главная Новости дня Выборы в Украине — Подоляк сказал, как будут голосовать уклонисты

Выборы в Украине — Подоляк сказал, как будут голосовать уклонисты

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 15:25
Подоляк высказался о возможном участии уклонистов в выборах
Выборы. Фото: УНИАН

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, смогут ли мужчины, которые уклоняются от службы, голосовать на выборах в Украине. По его словам, пока нельзя говорить о том, что только начинает обсуждаться.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Участие уклонистов в выборах

Подоляк отметил, что эти детали должны отработать в рамках рабочей группы парламентариев, поскольку это изменения в законы и социальная ответственность людей.

"Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы, потом может быть еще определенная дискуссия общественная, и после этого будет решение, как это все должно происходить. То есть мы не можем с вами говорить то, что только начинает обсуждаться, только начинает дискутировать", — добавил он.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как будут голосовать украинцы, которые находятся за границей.

выборы Михаил Подоляк украинцы Украина уклонисты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
