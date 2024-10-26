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Вибори у Грузії — хто лідирує в попередніх результатах

26 жовтня 2024 20:04
Аркадій Пастула - Редактор
Попередні результати виборів у Грузії — хто лідирує
Вибори в Грузії. Фото: REUTERS/Daro Sulakauri
Аркадій Пастула - Редактор

 У Грузії у суботу, 26 жовтня, закрилися виборчі дільниці. Стали відомі попередні результати екзит-полів.

Про це повідомляють телеканали Imedi та Formula.

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Згідно з інформацією телеканалу Imedi, що вважається наближеним до уряду, правляча партія "Грузинська мрія" отримує 56,1% голосів.

Попередні результати виборів у Грузії
Екзит-пол на виборах Грузії. Фото: скриншот

Водночас, за даними екзит-полу, проведеного Edison Research, партія "Грузинська мрія" користується підтримкою близько 40% виборців, тоді як опозиційні загалом отримують понад 50% голосів.

Екзит-пол у Грузії 26 жовтня
Екзит-пол на виборах Грузії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у грузинському місті Марнеулі на виборчій дільниці чоловік вкинув у урну десяток бюлетенів, що призвело до сутички.

Раніше Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до Президента України Володимира Зеленського, підкресливши, що боротьба України з російським вторгненням є частиною боротьби за свободу Грузії.

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