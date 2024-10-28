Президентські вибори в Україні під час війни — юрист про зміни та закон

Вибори в Україні. Фото: UNIAN

На тлі війни з Росією питання проведення виборів в Україні стало предметом гарячих дискусій. У країні продовжує діяти воєнний стан, що суттєво впливає на правовий статус виборчих процесів, зокрема президентських та парламентських виборів. Але чи можливо організувати вибори під час війни?

У коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець каже, що для проведення виборів під час воєнного стану необхідно внести зміни до Конституції або законів, які регулюють виборчий процес.

Читайте також:

Вибори президента під час війни

Зі слів юриста, вибори теоретично можливі, але складність полягає у тому, що внесення змін до Конституції — це тривалий і складний процес, який вимагає широкої підтримки у Верховній Раді та погодження з Конституційним Судом.

"Потрібно розуміти, що це тільки обговорення, коли ці вибори будуть проведені. Втім, це не означає, що вони відбудуться під час воєнного стану. Якщо закінчується воєнний стан, то виборче законодавство передбачає, що впродовж місця має бути визначена дата наступних виборів. Тому це питання стає актуальним", — каже Швець.

Юристка додає, що так звана агітація в ЗМІ, згадування в пресі або в буклетах імен потенційних кандидатів — це зовсім не свідчить про те, що в законодавчо були внесені зміни в закони.

Додамо, раніше нардепка Оксана Савчук повідомила в ефірі Ранок.LIVE, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. Також в ефірі Новини.LIVE нардеп Юрій Камельчук пояснив, що ЦВК працює над обліком дільниць, але це не підготовка до виборів.

Нагадаємо, ми раніше писали, як вибори у Молдові повпливають на Україну.

Ми також писали, що розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори.