Президентские выборы в Украине во время войны — юрист об изменениях и законе

Выборы в Украине. Фото: UNIAN

На фоне войны с Россией вопрос проведения выборов в Украине стал предметом горячих дискуссий. В стране продолжает действовать военное положение, что оказывает существенное влияние на правовой статус избирательных процессов, в частности президентских и парламентских выборов. Но можно ли организовать выборы во время войны?

В комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец говорит, что для проведения выборов во время военного положения необходимо внести изменения в Конституцию или законы, регулирующие избирательный процесс.

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По словам юриста, выборы теоретически возможны, но сложность состоит в том, что внесение изменений в Конституцию — это длительный и сложный процесс, требующий широкой поддержки в Верховной Раде и согласования с Конституционным Судом.

"Нужно понимать, что это только обсуждение, когда эти выборы будут проведены. Впрочем, это не означает, что они состоятся во время военного положения. Если заканчивается военное положение, то избирательное законодательство предусматривает, что в течение месяца должна быть определена дата следующих выборов. Поэтому этот вопрос становится актуальным", — говорит Швец.

Юрист добавляет, что так называемая агитация в СМИ, упоминание в прессе или в буклетах имен потенциальных кандидатов — это вовсе не свидетельствует о том, что в законодательно были внесены изменения в законы.

Добавим, ранее нардеп Оксана Савчук сообщила в эфире Ранок.LIVE, что ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. Также в эфире Новини.LIVE нардеп Юрий Камельчук объяснил, что ЦИК работает над учетом участков, но это не подготовка к выборам.

Напомним, мы ранее писали, как выборы в Молдове повлияют на Украину.

Мы также писали, что разведка США зафиксировала очередную попытку спецслужб РФ вмешаться в выборы.