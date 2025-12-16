Відео
"Вибивали" пів мільйона доларів — у Вінниці судитимуть банду

"Вибивали" пів мільйона доларів — у Вінниці судитимуть банду

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 03:32
Батько, син та уродженець РФ побили підприємицю з чоловіком — вимагали неіснуючий борг
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Шістдесят діб під вартою без жодної можливості внести заставу — таке рішення виніс Вінницький міський суд відправивши у СІЗО трьох чоловіків, підозрюваних у жорстокому розбої. Група напала на родину місцевої бізнесвумен просто на базі відпочинку.

Про це офіційно повідомила пресслужба суду.

Читайте також:

Деталі справи

Слідчі відтворили хронологію подій. Зловмисники діяли нахабно. Вони приїхали на базу відпочинку, де перебувала підприємиця, її чоловік та 18-річний син.

Бандити увірвалися в будинок. Погрожували вбивством. Вимагали гроші.

Коли зрозуміли, що цінностей на місці немає, перейшли до насильства. Нападники завдали потерпілим кілька ударів. Відібрали мобільні телефони. Але на цьому терор не скінчився.

Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили родину поїхати до їхнього власного житла. Там тиск продовжився.

Жертв змусили написати три боргові розписки. Сума вигаданого боргу шокує — понад 500 тисяч доларів США.

Сімейний підряд

Правоохоронці встановили особи затриманих. Це 58-річний вінничанин та його 33-річний син. Третім учасником групи виявився 44-річний уродженець Росії, який мешкав у Вінницьких Хуторах.

На суді підозрювані все заперечували. Вони переконували, що не причетні ні до розбою, ні до вимагання.

Проте судді аргументи прокуратури виявилися переконливішими. Чоловікам інкримінують тяжкі статті: розбій та вимагання (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 ККУ). Їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що на Одещині затримали чоловіка, у машині якого знайшли бойові гранати. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

суд Вінниця банда вимагання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
