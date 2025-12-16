Видео
Главная Новости дня "Выбивали" полмиллиона долларов — в Виннице будут судить банду

"Выбивали" полмиллиона долларов — в Виннице будут судить банду

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 03:32
Отец, сын и уроженец РФ избили предпринимательницу с мужем - требовали несуществующий долг
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Шестьдесят суток под стражей без всякой возможности внести залог — такое решение вынес Винницкий городской суд отправив в СИЗО трех мужчин, подозреваемых в жестоком разбое. Группа напала на семью местной бизнесвумен прямо на базе отдыха.

Об этом официально сообщила пресс-служба суда.

Детали дела

Следователи воссоздали хронологию событий. Злоумышленники действовали нагло. Они приехали на базу отдыха, где находилась предпринимательница, ее муж и 18-летний сын.

Бандиты ворвались в дом. Угрожали убийством. Требовали деньги.

Когда поняли, что ценностей на месте нет, перешли к насилию. Нападавшие нанесли потерпевшим несколько ударов. Отобрали мобильные телефоны. Но на этом террор не закончился.

Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили семью поехать в их собственное жилье. Там давление продолжилось.

Жертв заставили написать три долговые расписки. Сумма вымышленного долга шокирует — более 500 тысяч долларов США.

Семейный подряд

Правоохранители установили личности задержанных. Это 58-летний винничанин и его 33-летний сын. Третьим участником группы оказался 44-летний уроженец России, который жил в Винницких Хуторах.

На суде подозреваемые все отрицали. Они убеждали, что не причастны ни к разбою, ни к вымогательству.

Однако судьи аргументы прокуратуры оказались более убедительными. Мужчинам инкриминируют тяжкие статьи: разбой и вымогательство (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УКУ). Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали мужчину, в машине которого нашли боевые гранаты. Суд уже избрал ему меру пресечения.

А житель Северодонецка Луганской области сотрудничал с оккупантами. За государственную измену он в течение длительного времени будет находиться в тюрьме.

суд Винница банда вымогательство судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
