Ветеран ЗСУ прокоментував удари РФ хімічною зброєю

Військові в протигазах. Ілюстративне фото: Укрінформ

Ветеран Збройних сил України Микола Мельник прокоментував застосування Росією хімічної зброї. Він зазначив, що російські війська системно порушують закони війни, використовуючи хімічну зброю.

Про це екскомандир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 січня.

Реклама

Читайте також:

Ветеран ЗСУ про застосування Росією хімічної зброї

Екскомандир зазначив, що інформація про можливу загрозу застосування хімічної зброї від видання The Times з боку Росії не є новою.

"За великим рахунком, якоїсь нової загрози для України я не побачив в цій новині. Але я дуже сподіваюся, що на неї відреагує наше військово-політичне керівництво і все-таки якось забезпечить, в тому числі бункери протигазами, що є необхідністю", — сказав ветеран ЗСУ.

А також додав, що занепокоєння європейських партнерів пов’язане насамперед із ризиком застосування хімічних агентів проти цивільного населення.

Проте, за словами ветерана, для України загроза для мирних жителів уже давно є реальністю через постійні атаки дронів і ракет.

"Чи знаємо ми, що росіяни можуть ударити хімічною зброєю? Знаємо, самі зазначили, що близько 9 тисяч разів зафіксовано. Тобто це були й скиди, це були й інші боєприпаси, в тому числі артилерійські. Тобто росіяни постійно використовують хімічну зброю, вони постійно порушують закони війни.

Відповідно до цього наші командири приймають певні рішення. За великим рахунком нічого нового, окрім того, що протигази покласти в рюкзак, нічого нового ми тут не видумуємо. Але те, що ця загроза є, і вона постійно, це навіть не загроза, це постійне застосування хімічної зброї з боку ворогів, вона є. Те, що європейці, можливо, десь, ймовірно, бояться, що воно буде використано проти цивільного населення.

Так, вибачте, будь ласка, наше цивільне населення постійно потерпає від ударів Шахедів", — прокоментував Мельник.

Нагадаємо, що Україна здобула місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї на 2026–2028 роки.

Раніше ми інформували, що Служба безпеки України задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак росіян проти ЗСУ.