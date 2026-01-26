Ветеран ВСУ прокомментировал удары РФ химическим оружием

Видео
Ветеран ВСУ рассказал о рисках применения РФ химического оружия

Ветеран ВСУ рассказал о рисках применения РФ химического оружия

26 января 2026
Ветеран Вооруженных сил Украины Николай Мельник прокомментировал применение Россией химического оружия. Он отметил, что российские войска системно нарушают законы войны, используя химическое оружие.

Об этом экс-командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 26 января.

Экс-командир отметил, что информация о возможной угрозе применения химического оружия от издания The Times со стороны России не является новой.

"По большому счету, какой-то новой угрозы для Украины я не увидел в этой новости. Но я очень надеюсь, что на нее отреагирует наше военно-политическое руководство и все-таки как-то обеспечит, в том числе бункеры противогазами, что является необходимостью", — сказал ветеран ВСУ.

А также добавил, что беспокойство европейских партнеров связано прежде всего с риском применения химических агентов против гражданского населения.

Однако, по словам ветерана, для Украины угроза для мирных жителей уже давно является реальностью из-за постоянных атак дронов и ракет.

"Знаем ли мы, что россияне могут ударить химическим оружием? Знаем, сами отметили, что около 9 тысяч раз зафиксировано. То есть это были и сбросы, это были и другие боеприпасы, в том числе артиллерийские. То есть россияне постоянно используют химическое оружие, они постоянно нарушают законы войны.

В соответствии с этим наши командиры принимают определенные решения. По большому счету ничего нового, кроме того, что противогазы положить в рюкзак, ничего нового мы здесь не выдумываем. Но то, что эта угроза есть, и она постоянно, это даже не угроза, это постоянное применение химического оружия со стороны врагов, она есть. То, что европейцы, возможно, где-то, вероятно, боятся, что оно будет использовано против гражданского населения.

Да, извините, пожалуйста, наше гражданское население постоянно страдает от ударов Шахедов", — прокомментировал Мельник.

Напомним, что Украина получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия на 2026-2028 годы.

Ранее мы информировали, что Служба безопасности Украины задокументировала более 10 тысяч химических атак россиян против ВСУ.

ВСУ химическое оружие война в Украине химическая угроза Россия ситуация на фронте
Евтушенко Алина
