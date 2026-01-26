Ветеран ВСУ прокомментировал удары РФ химическим оружием

Военные в противогазах. Иллюстративное фото: Укринформ

Ветеран Вооруженных сил Украины Николай Мельник прокомментировал применение Россией химического оружия. Он отметил, что российские войска системно нарушают законы войны, используя химическое оружие.

Об этом экс-командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 26 января.

Ветеран ВСУ о применении Россией химического оружия

Экс-командир отметил, что информация о возможной угрозе применения химического оружия от издания The Times со стороны России не является новой.

"По большому счету, какой-то новой угрозы для Украины я не увидел в этой новости. Но я очень надеюсь, что на нее отреагирует наше военно-политическое руководство и все-таки как-то обеспечит, в том числе бункеры противогазами, что является необходимостью", — сказал ветеран ВСУ.

А также добавил, что беспокойство европейских партнеров связано прежде всего с риском применения химических агентов против гражданского населения.

Однако, по словам ветерана, для Украины угроза для мирных жителей уже давно является реальностью из-за постоянных атак дронов и ракет.

"Знаем ли мы, что россияне могут ударить химическим оружием? Знаем, сами отметили, что около 9 тысяч раз зафиксировано. То есть это были и сбросы, это были и другие боеприпасы, в том числе артиллерийские. То есть россияне постоянно используют химическое оружие, они постоянно нарушают законы войны.

В соответствии с этим наши командиры принимают определенные решения. По большому счету ничего нового, кроме того, что противогазы положить в рюкзак, ничего нового мы здесь не выдумываем. Но то, что эта угроза есть, и она постоянно, это даже не угроза, это постоянное применение химического оружия со стороны врагов, она есть. То, что европейцы, возможно, где-то, вероятно, боятся, что оно будет использовано против гражданского населения.

Да, извините, пожалуйста, наше гражданское население постоянно страдает от ударов Шахедов", — прокомментировал Мельник.

Напомним, что Украина получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия на 2026-2028 годы.

Ранее мы информировали, что Служба безопасности Украины задокументировала более 10 тысяч химических атак россиян против ВСУ.