Чоловік виграв справу проти РФ — рішення суду

Чоловік у суді. Фото: Вінницький апеляційниц суд

51-річний житель Вінниччини, який отримав поранення під час бойових дій у зоні АТО у 2015 році, виграв судову справу проти Російської Федерації. Суд ухвалив рішення про стягнення з РФ 500 тисяч гривень за моральну шкоду.

Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд 27 грудня.

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Що відомо про справу

Позивач, колишній військовослужбовець за контрактом, отримав тяжке поранення під час мінометного обстрілу, внаслідок чого йому була встановлена 2 група інвалідності.

У позові він вимагав стягнути з РФ 12 мільйонів гривень моральної шкоди та 2 мільйони гривень майнової шкоди, зокрема, за експропріацію природних ресурсів України під час російської агресії.

Вінничанин обґрунтував свої вимоги тим, що через дії РФ він зазнав значних моральних страждань і не може повноцінно відновлювати здоров'я.

Врешті суд визнав, що РФ своїми протиправними діями заподіяла позивачу моральну шкоду, проте визначив її розмір на рівні 500 тисяч гривень.

Яке рішення суду

Апеляційний суд відхилив скаргу представника позивача, який просив збільшити суму компенсації до 12 мільйонів гривень.

У вимозі про стягнення майнової шкоди суд відмовив, оскільки позивач не надав доказів, що підтверджують завдання йому матеріальних збитків.

Суд зазначив, що при визначенні розміру моральної шкоди враховував характер порушення з боку РФ, глибину душевних страждань ветерана та обмеження його прав та принципи розумності та справедливості.

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