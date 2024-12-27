Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд arrow

Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

27 декабря 2024 22:27
Катерина Османская - Редактор
Мужчина выиграл дело против РФ - решение суда
Человек в суде. Фото: Винницкий апелляционный суд
Катерина Османская - Редактор

51-летний житель Винницкой области, получивший ранения во время боевых действий в зоне АТО в 2015 году, выиграл судебное дело против Российской Федерации. Суд принял решение о взыскании с РФ 500 тысяч гривен за моральный ущерб.

Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд 27 декабря.

Читайте также:

Что известно о деле

Истец, бывший военнослужащий по контракту, получил тяжелое ранение при минометных обстрелах, в результате чего ему была установлена 2 группа инвалидности.

В иске он требовал взыскать с РФ 12 миллионов гривен морального ущерба и 2 миллиона гривен имущественного ущерба, в частности, за экспроприацию природных ресурсов Украины во время российской агрессии.

Винничанин обосновал свои требования тем, что из-за действий РФ он испытал значительные моральные страдания и не может полноценно восстанавливать здоровье.

В результате суд признал, что РФ своими противоправными действиями причинила истцу моральный ущерб, однако определил его размер на уровне 500 тысяч гривен.

Какое решение суда

Апелляционный суд отклонил жалобу представителя истца, просившего увеличить сумму компенсации до 12 миллионов гривен.

В требовании о взыскании имущественного вреда суд отказал, поскольку истец не предоставил доказательств, подтверждающих нанесение ему материального ущерба.

Суд отметил, что при определении размера морального вреда учитывал характер нарушения со стороны РФ, глубину душевных страданий ветерана и ограничение его прав и принципы разумности и справедливости.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, который на протяжении 2022-2024 годов размещал в соцсетях информацию о раздаче повесток.

А в Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку на глазах у детей. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.

зона ООС суд правосудие Винница судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:38 Известный футболист и партнеры по команде попали в страшное ДТП

21:18 РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность

21:05 Ученые объяснили, как вино может быть полезно для сердца

20:59 В Польше исчезнет клуб, где шесть украинцев, из них три сборника

20:53 Пропускал уроки — на Львовщине суд оштрафовал мать школьника

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так – Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке