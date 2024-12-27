Мужчина выиграл дело против РФ - решение суда

Человек в суде. Фото: Винницкий апелляционный суд

51-летний житель Винницкой области, получивший ранения во время боевых действий в зоне АТО в 2015 году, выиграл судебное дело против Российской Федерации. Суд принял решение о взыскании с РФ 500 тысяч гривен за моральный ущерб.

Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд 27 декабря.

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Что известно о деле

Истец, бывший военнослужащий по контракту, получил тяжелое ранение при минометных обстрелах, в результате чего ему была установлена 2 группа инвалидности.

В иске он требовал взыскать с РФ 12 миллионов гривен морального ущерба и 2 миллиона гривен имущественного ущерба, в частности, за экспроприацию природных ресурсов Украины во время российской агрессии.

Винничанин обосновал свои требования тем, что из-за действий РФ он испытал значительные моральные страдания и не может полноценно восстанавливать здоровье.

В результате суд признал, что РФ своими противоправными действиями причинила истцу моральный ущерб, однако определил его размер на уровне 500 тысяч гривен.

Какое решение суда

Апелляционный суд отклонил жалобу представителя истца, просившего увеличить сумму компенсации до 12 миллионов гривен.

В требовании о взыскании имущественного вреда суд отказал, поскольку истец не предоставил доказательств, подтверждающих нанесение ему материального ущерба.

Суд отметил, что при определении размера морального вреда учитывал характер нарушения со стороны РФ, глубину душевных страданий ветерана и ограничение его прав и принципы разумности и справедливости.

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