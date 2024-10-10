Рада рекордно підвищила податки

Історичне підвищення податків — Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків. Закон № 11416д вже назвали історичним.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 10 жовтня.
Рада схвалила збільшення податків
Нардеп Ярослав Железняк вже назвав це підвищення податків історичним. Закон підтримали 247 депутатів в цілому.
За його словами, у залі було ухвалено низку змін: поправки №№563, 580 про нотаріусів та №1149 про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових.
"Не набрала голосів правка №988 (вона була врахована комітетом)", — зазначив нардеп.
Підвищення податків — що зміниться для українців
- Підвищення військового збору з 1,5% до 5% для всіх, крім військових.
- Збільшення військового збору для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп на рівні 10% мінімальної зарплати.
- 1% від доходу — військовий збір для ФОП 3-ї групи.
- 25% податок на прибуток фінансових установ.
- Щомісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).
- 50% — податок на прибуток банків у 2024 році.
Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та представники фракції "Слуга народу" планують збільшити військовий збір для військовослужбовців.
Також Новини.LIVE повідомляли, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.
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