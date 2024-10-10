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Історичне підвищення податків — Рада ухвалила закон

10 жовтня 2024 10:55
Галина Шподарева - редактор
Рада рекордно підвищила податки
Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків. Закон № 11416д вже назвали історичним.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 10 жовтня.

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Рада ухвалила закон про підвищення податків. Фото: нардеп Железняк

Рада схвалила збільшення податків

Нардеп Ярослав Железняк вже назвав це підвищення податків історичним. Закон підтримали 247 депутатів в цілому. 

За його словами, у залі було ухвалено низку змін: поправки №№563, 580 про нотаріусів та №1149 про те, щоб залишити 1,5% військового збору для військових.

"Не набрала голосів правка №988 (вона була врахована комітетом)", — зазначив нардеп.

Допис Железняка
Допис Железняка. Фото: скриншот

Підвищення податків — що зміниться для українців

  • Підвищення військового збору з 1,5% до 5% для всіх, крім військових.
  • Збільшення військового збору для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп на рівні 10% мінімальної зарплати.
  • 1% від доходу — військовий збір для ФОП 3-ї групи.
  • 25% податок на прибуток фінансових установ.
  • Щомісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).
  • 50% — податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та представники фракції "Слуга народу" планують збільшити військовий збір для військовослужбовців

Також Новини.LIVE повідомляли, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.

Верховна Рада Ярослав Железняк податки законопроєкт

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