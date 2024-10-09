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Закон про підвищення податків частково не відповідає Конституції, — юристи Ради

9 жовтня 2024 13:46
Галина Шподарева - редактор
Юристи Ради знайшли у законопроєкті №11416-д низку невідповідностей Конституції
Верховна Рада. Фото: porady.org.ua
Галина Шподарева - редактор

У головному юридичному управлінні Верховної Ради України проаналізували законопроєкт №11416-д щодо підвищення ставок військового збору та деяких інших податків. Висновок — окремі норми документа не відповідають Конституції.

Про це йдеться у висновку управління щодо поданого до другого читання тексту законопроєкту №11416-д, опублікованому на офіційному порталі Верховної Ради України у середу, 9 жовтня. 

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У Головному юридичному управлінні у вкрай стислі строки здійснено юридичну експертизу підготовленого до другого читання Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики однойменного законопроєкту.

"За результатами експертизи зазначаємо про те, що окремі положення не відповідають Конституції, не узгоджуються із законами України та не враховують правову позицію Конституційного Суду України", — заявили юристи.

Які невідповідності виявили юристи

Юристи Ради виявили невідповідності Конституції відразу в кількох нормах законопроєкту. 

  1. Не відповідає принципу рівності та недискримінації платників податків запровадження сплати авансових внесків з ПДФО, податку на прибуток підприємств та військового збору без врахування переплат з цих податків у попередні періоди та можливості повернути ці переплати як надміру сплачені.
  2. Конституційне значення гривні як грошової одиниці України нівелює вказана у законопроєкті пропозиція щодо встановлення розмірів авансового внеску з податку на прибуток (для обмінних пунктів) у євро.
  3. Кілька положень законопроєкту порушують принцип юридичної визначеності та передбачуваності закону та не враховує вимог статті 8 Конституції України.

Також юристи Ради розкритикували ретроспективне запровадження деяких змін до податкового законодавства, адже у Конституції стверджується, що закони не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

В аналізі відповідності законопроєкту №11416-д нормам Конституції України зазначається, що Зазначені зауваження не є вичерпними. 

документ ВР
Фрагмент тексту аналізу законопроєкту №11416-д. Фото: скриншот

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №11416-д у першому читанні, що спричинить підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.

Також Новини.LIVE писали, що, за прогнозом НБУ, у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію.

 

Верховна Рада закон податки народні депутати юристи

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