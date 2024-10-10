Рада рекордно повысила налоги

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов. Закон №11416д уже назвали историческим.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 10 октября.

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Нардеп Ярослав Железняк уже назвал это повышение налогов историческим. Закон поддержали 247 депутатов в целом.

По его словам, в зале был принят ряд изменений: поправки №№563, 580 о нотариусах и №1149 о том, чтобы оставить 1,5% военного сбора для военных.

"Не набрала голосов правка №988 (она была учтена комитетом)", — отметил нардеп.

Повышение налогов — что изменится для украинцев

Повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех, кроме военных.

Увеличение военного сбора для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп на уровне 10% минимальной зарплаты.

1% от дохода — военный сбор для ФЛП 3-й группы.

25% налог на прибыль финансовых учреждений.

Ежемесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования).

50% — налог на прибыль банков в 2024 году.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и представители фракции "Слуга народа" планируют увеличить военный сбор для военнослужащих.

Также мы сообщали, что ожидаемые в октябре 2024 года изменения в налоговой сфере коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов существенно сократится, поскольку они также платят военный сбор.