Рада рекордно повысила налоги

Историческое повышение налогов — Рада приняла закон
Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов. Закон №11416д уже назвали историческим.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 10 октября.
Рада одобрила увеличение налогов
Нардеп Ярослав Железняк уже назвал это повышение налогов историческим. Закон поддержали 247 депутатов в целом.
По его словам, в зале был принят ряд изменений: поправки №№563, 580 о нотариусах и №1149 о том, чтобы оставить 1,5% военного сбора для военных.
"Не набрала голосов правка №988 (она была учтена комитетом)", — отметил нардеп.
Повышение налогов — что изменится для украинцев
- Повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех, кроме военных.
- Увеличение военного сбора для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп на уровне 10% минимальной зарплаты.
- 1% от дохода — военный сбор для ФЛП 3-й группы.
- 25% налог на прибыль финансовых учреждений.
- Ежемесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования).
- 50% — налог на прибыль банков в 2024 году.
Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и представители фракции "Слуга народа" планируют увеличить военный сбор для военнослужащих.
Также мы сообщали, что ожидаемые в октябре 2024 года изменения в налоговой сфере коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов существенно сократится, поскольку они также платят военный сбор.
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