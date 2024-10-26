Джей Ді Венс закликає Україну відмовитися від окупованих територій

Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки від Дональда Трампа Джей Ді Венс зробив цинічну заяву, як завершити війну в Україні. За його словами, країна повинна відмовитися від захоплених Росією територій.

Про це Джей Ді Венс сказав в ефірі NewsNation.

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"Щоб завершити війну, Україна має відмовитися від захоплених Росією територій", — заявив кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа.

За його словами, ані Україна, ані Росія не мають достатньо ресурсів для продовження війни. Він каже, що обидві країни виснажені.

Венс зазначив, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів і почати "справжню дипломатію".

"Чим довше триває війна, тим більшим стає ризик ядерного конфлікту. Продовження війни може призвести до голоду на цілих континентах", — додав він.

Нагадаємо, 24 жовтня у Пенсільванії стартувало голосування на виборах президента США, і люди висловлюють різні погляди щодо майбутнього лідера країни.

Раніше Трамп повідомив, що перед вторгненням окупантів в Україну погрожував російському диктатору Володимиру Путіну ударом по Москві.