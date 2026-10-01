Болгарський прем'єр-міністр Радев заявив, що на Україну чекає складна зима

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Фото: bgnes.bg

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що найближча зима стане для України важкою через російських балістичні та дронові удари. На його думку, українцям не вдасться ефективно протидіяти масованим атакам, адже армія Російської Федерації (РФ) може запускати тисячі цілей.

Про голова болгарського уряду заявив під час виступу на оборонному саміті Euronews у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Радева щодо ситуації в Україні взимку

На думку прем'єр-міністра Болгарії, унаслідок масованих обстрілів Україна не зможе забезпечити логістику для військових, які перебувають на передовій. Зараз дрони збивають зі стрілецької зброї або переносних зенітних комплексів — узимку, за словами Радева, такої можливості вже не буде.

"Це величезний виклик, і якщо ситуація не зміниться, наслідки відчуватимуться повсюдно: від промислових центру в глибині країни аж до лінії фронту", — зазначив він.

Також болгарський прем'єр додав, що війна в Україні щоденно підриває європейські соціальні та економічні системи. Він вважає, що треба якнайшвидше знайти шлях до миру та досягти балансу між військовими, економічними та дипломатичними проблемами.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Болгарське національне радіо та Associated Press повідомляв, що в першій половині серпня поточного року поблизу Трансбалканського газопроводу вибухнув невідомий дрон. Уламки безпілотника впали неподалік населеного пункту Генерал Тошево. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського писав про зустріч голови держави із прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Політики обговорили про співпрацю та енергетичну безпеку. Зеленський запропонував Радеву спільну угоду у форматі Drone Deal.