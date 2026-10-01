Премьер-министр Болгарии Радев заявил, что Украину ждет тяжелая зима

Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Фото: bgnes.bg

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что предстоящая зима станет для Украины тяжелой из-за российских баллистических и дроновых ударов. По его мнению, украинцам не удастся эффективно противостоять массированным атакам, ведь армия Российской Федерации (РФ) может запускать тысячи целей.

Об этом глава болгарского правительства заявил во время выступления на оборонном саммите Euronews в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Радева о ситуации в Украине зимой

По мнению премьер-министра Болгарии, в результате массированных обстрелов Украина не сможет обеспечить логистику для военных, находящихся на передовой. Сейчас дроны сбивают из стрелкового оружия или переносных зенитных комплексов — зимой, по словам Радева, такой возможности уже не будет.

"Это огромный вызов, и если ситуация не изменится, последствия будут ощущаться повсеместно: от промышленных центров в глубине страны вплоть до линии фронта", — отметил он.

Также болгарский премьер добавил, что война в Украине ежедневно подрывает европейские социальные и экономические системы. Он считает, что нужно как можно быстрее найти путь к миру и достичь баланса между военными, экономическими и дипломатическими проблемами.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Болгарское национальное радио и Associated Press сообщал, что в первой половине августа текущего года вблизи Трансбалканского газопровода взорвался неизвестный дрон. Обломки беспилотника упали недалеко от населенного пункта Генерал-Тошево. Обходилось без пострадавших и повреждений.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал о встрече главы государства с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Политики обсудили вопросы сотрудничества и энергетической безопасности. Зеленский предложил Радеву совместное соглашение в формате Drone Deal.