На Закарпатті судили шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю

Вдарила школярку шваброю — на Закарпатті судили прибиральницю
У Закарпатській області судили прибиральницю у школі. Вона вдарила ученицю навчального закладу шваброю.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
21 жовтня 2024 року у Берегівській гімназії імені Ганни Горват прибиральниця вдарила 14-річну школярку шваброю для протирання підлоги. Водночас причина, чому вона це зробила, — невідома.
Щодо співробітниці школи склали протокол про адміністративне правопорушення щодо булінгу. Під час судового засідання жінка визнала свою провину.
Рішення суду
Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень, також вона має сплатити судовий збір 605 гривень.
Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який побив жінку. Він завдав їй ударів по обличчю, коли вони стояли біля бару.
А у Харкові чоловік підробив посвідчення водія, за що отримав покарання.
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