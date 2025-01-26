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Вдарила школярку шваброю — на Закарпатті судили прибиральницю

26 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті судили шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю
Знаряддя для прибирання. Ілюстративне фото: clean-time
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Закарпатській області судили прибиральницю у школі. Вона вдарила ученицю навчального закладу шваброю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

21 жовтня 2024 року у Берегівській гімназії імені Ганни Горват прибиральниця вдарила 14-річну школярку шваброю для протирання підлоги. Водночас причина, чому вона це зробила, — невідома. 

Щодо співробітниці школи склали протокол про адміністративне правопорушення щодо булінгу. Під час судового засідання жінка визнала свою провину.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень, також вона має сплатити судовий збір 605 гривень. 

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який побив жінку. Він завдав їй ударів по обличчю, коли вони стояли біля бару. 

А у Харкові чоловік підробив посвідчення водія, за що отримав покарання.

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