На Закарпатье судили школьную уборщицу, которая ударила ученицу

Орудие для уборки. Иллюстративное фото: clean-time

В Закарпатской области судили уборщицу в школе. Она ударила ученицу учебного заведения шваброй.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

21 октября 2024 года в Береговской гимназии имени Анны Горват уборщица ударила 14-летнюю школьницу шваброй для протирания пола. В то же время причина, почему она это сделала, — неизвестна.

В отношении сотрудницы школы составили протокол об административном правонарушении по поводу буллинга. Во время судебного заседания женщина признала свою вину.

Решение суда

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа 850 гривен, также она должна уплатить судебный сбор 605 гривен.

Напомним, во Львове судили мужчину, который избил женщину. Он нанес ей удары по лицу, когда они стояли возле бара.

А в Харькове мужчина подделал водительское удостоверение, за что получил наказание.