Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ударила школьницу шваброй — на Закарпатье судили уборщицу arrow

Ударила школьницу шваброй — на Закарпатье судили уборщицу

26 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
На Закарпатье судили школьную уборщицу, которая ударила ученицу
Орудие для уборки. Иллюстративное фото: clean-time
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области судили уборщицу в школе. Она ударила ученицу учебного заведения шваброй.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

21 октября 2024 года в Береговской гимназии имени Анны Горват уборщица ударила 14-летнюю школьницу шваброй для протирания пола. В то же время причина, почему она это сделала, — неизвестна.

В отношении сотрудницы школы составили протокол об административном правонарушении по поводу буллинга. Во время судебного заседания женщина признала свою вину.

Решение суда

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа 850 гривен, также она должна уплатить судебный сбор 605 гривен.

Напомним, во Львове судили мужчину, который избил женщину. Он нанес ей удары по лицу, когда они стояли возле бара.

А в Харькове мужчина подделал водительское удостоверение, за что получил наказание.

суд дети Закарпатье школа судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:02 Остановка помощи США — дипломаты просят об исключении для USAID

08:45 Субсидии на аренду жилья — ВПЛ предупредили о важном условии

08:36 Водители могут выдохнуть с облегчением — очереди на границе утром

08:25 Прописка в Украине 2025 — какие штрафы и правила регистрации

08:17 Вынесли товара на 17 тыс. грн — в Киеве судили воров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:02 Ударила школьницу шваброй — на Закарпатье судили уборщицу

08:00 Юрист ответил, могут ли мобилизовать человека с бронированием

07:41 Трамп назвал страны, в которые он может совершить первый визит

07:31 Украинцы стали получать больше — какая средняя зарплата в 2025

07:25 Поворознюк заявил, что платит футболистам минимальную зарплату

09:02 Остановка помощи США — дипломаты просят об исключении для USAID

08:45 Субсидии на аренду жилья — ВПЛ предупредили о важном условии

08:36 Водители могут выдохнуть с облегчением — очереди на границе утром

08:25 Прописка в Украине 2025 — какие штрафы и правила регистрации

08:17 Вынесли товара на 17 тыс. грн — в Киеве судили воров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:02 Ударила школьницу шваброй — на Закарпатье судили уборщицу

08:00 Юрист ответил, могут ли мобилизовать человека с бронированием

07:41 Трамп назвал страны, в которые он может совершить первый визит

07:31 Украинцы стали получать больше — какая средняя зарплата в 2025

07:25 Поворознюк заявил, что платит футболистам минимальную зарплату

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске