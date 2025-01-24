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Відмовився від повістки та не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

24 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від повістки
Судова зала. Ілюстративне фото: Судова влада України
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки. За його словами, він доглядає за хворою матір'ю, а у наданні відстрочки отримав відмову.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 8 грудня 2023 року чоловіку вручили повістку, за якою він мав з'явитися до ТЦК 18 грудня о 20:00 для відправки у військову частину. Громадянин є придатним до служби, але не з'явився до військкомату без причин.

Його дії правоохоронці кваліфікували як ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

Під час суду військовозобов'язаний не визнав свою провину та пояснив, що доглядає за хворою матір’ю і намагався оформити відстрочку, але йому відмовили.

Також за його словами, він не отримував повістку тому не знав, коли потрібно з'явитися до ТЦК. Водночас документи та свідки підтверджують, що чоловік відмовився від отримання та був попереджений про відповідальність.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судили волонтера за ухилення від мобілізації.

А у Миколаївській області судили чоловіка, який рік ухилявся від мобілізації, однак на засіданні заявив, що готовий приєднатися до лав ЗСУ.

суд Полтавська область мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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