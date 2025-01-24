На Полтавщине судили мужчину, который отказался от повестки

Отказался от повестки и не явился в ТЦК — что решил суд
В Полтавской области судили мужчину, который отказался от получения повестки. По его словам, он ухаживает за больной матерью, а в предоставлении отсрочки получил отказ.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Так, 8 декабря 2023 года мужчине вручили повестку, по которой он должен был явиться в ТЦК 18 декабря в 20:00 для отправки в воинскую часть. Гражданин является годным к службе, но не явился в военкомат без причин.
Его действия правоохранители квалифицировали как уклонение от мобилизации в условиях военного положения.
Во время суда военнообязанный не признал свою вину и объяснил, что ухаживает за больной матерью и пытался оформить отсрочку, но ему отказали.
Также по его словам, он не получал повестку, поэтому не знал, когда нужно явиться в ТЦК. В то же время документы и свидетели подтверждают, что мужчина отказался от получения и был предупрежден об ответственности.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Напомним, в Кировоградской области судили волонтера за уклонение от мобилизации.
А в Николаевской области судили мужчину, который год уклонялся от мобилизации, однако на заседании заявил, что готов присоединиться к рядам ВСУ.
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