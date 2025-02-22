Які міста можуть зникнути через підняття рівня океану

Затоплене місто. Фото ілюстративне: REUTERS/Stephane Mahe

У світі стрімко змінюється клімат, що може призвести до затоплення деяких густонаселених міст та навіть частин країн вже до 2100 року. Вчені спрогнозували, які саме міста відчують на собі першими танення льодовиків.

Про це пише zakon.kz.

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Глобальне потепління спричиняє прискорене танення льодовиків у всьому світі, що має катастрофічні наслідки для рівня Світового океану. За словами провідного наукового співробітника Інституту географії РАН Андрія Глазовського, процес відступу льодовиків триває з початку XX століття, але за останні 30 років він значно прискорився через зростання глобальної температури. Найбільше страждають льодовикові масиви Гімалаїв, Альп, Анд та гір Аляски.

Основна загроза полягає в тому, що тала вода з льодовиків піднімає рівень моря, що може спричинити затоплення прибережних екосистем, засолення ґрунтових вод і поступове зникнення цілих територій. Особливо критична ситуація в Арктиці та Антарктиді.

Дослідження показують, що з 2002 по 2020 рік Антарктида щороку втрачала близько 140 мільярдів тонн льоду, а найнебезпечнішою зоною залишаються льодовики Пайн-Айленд і Туейтса. Останній навіть отримав назву "льодовик Судного дня", адже його щорічні втрати становлять близько 80 мільярдів тонн. Вчені підрахували, що повне його зникнення підніме рівень Світового океану на 65 сантиметрів.

В Арктиці ситуація також загрозлива — температури там зростають удвічі швидше, ніж у середньому на планеті. Як наслідок, льодовиковий покрив Гренландії втрачає майже вдвічі більше льоду, ніж Антарктида. Морський арктичний лід також швидко скорочується — з 1980-х років його площа зменшується на 13% за десятиліття.

Які міста можуть зникнути під водою

Якщо процес танення льодовиків продовжиться нинішніми темпами, під загрозою затоплення опиняться десятки великих міст світу.

Одним з таких є Маямі у США, яке вже сьогодні регулярно потерпає від підтоплень через підняття рівня моря, а також Нью-Йорк, де штормові нагони та поступове підвищення рівня води загрожують інфраструктурі мегаполіса.

Також катастрофа, за оцінкою вчених, не омине такі міста, як:

Шанхай, Китай — мільйони людей живуть у прибережній зоні, яка може бути затоплена.

Мумбай, Індія — один із найбільш густонаселених мегаполісів світу, що ризикує піти під воду.

Венеція, Італія — місто вже стикається з регулярними повенями, які з кожним роком стають інтенсивнішими.

Дакка, Бангладеш — столиця країни вразлива як до підвищення рівня моря, так і до річкових повеней.

Джакарта, Індонезія — місто просідає не лише через підняття рівня моря, а й через неконтрольований видобуток підземних вод, що робить його найшвидше "потопаючим" мегаполісом світу.

Також, за оцінкою експертів, під загрозою повного або часткового затоплення Новий Орлеан (США), Хошимін (В'єтнам), Бангкок (Таїланд), Янгон (М'янма), Басра (Ірак), Абадан (Іран), Дюнкерк (Франція), Гаага (Нідерланди), Амстердам (Нідерланди), Гамбург (Німеччина), Гданськ (Польща) та низка островів у Тихому океані.

Коли очікувати критичного підвищення рівня моря

Фахівці прогнозують, що до середини XXI століття рівень Світового океану підніметься на 0,3-0,5 метра у порівнянні з 2000 роком. Це призведе до почастішання повеней і значних змін у прибережних районах. Якщо глобальні температури продовжать зростати нинішніми темпами, до 2100 року рівень моря може піднятися на 1-2 метри, що спричинить масове затоплення населених пунктів і змусить сотні мільйонів людей залишити свої домівки.

Нагадаємо, у січні 2025 року кліматологи Copernicus заявили, що 2024 рік став найгарячішим за всю історію спостережень, та зробили тривожні прогнози про темпи зміни клімату.

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