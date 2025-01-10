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Глобальне потепління прискорюється — нові дані від вчених

10 січня 2025 10:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Глобальне потепління — 2024 рік став найспекотнішим в історії
Спекотна погода. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Нові дані, оприлюднені кліматичною службою Copernicus, свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень і першим, коли середня глобальна температура перетне позначку у 1,5°C вище доіндустріального рівня. Попри це, довгостроковий показник залишається нижчим за цей поріг, хоча планета невпинно наближається до нього і погода стає дедалі спекотнішою.

Про це повідомляє BBC.

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Середня температура у 2024 році була на 1,6°C вищою за доіндустріальний період, перевищивши рекорд 2023 року на 0,1°C. Останнє десятиліття стало найтеплішим за всю історію. Основною причиною нагрівання залишаються антропогенні викиди парникових газів, такі як вуглекислий газ, які продовжують утримуватися на рекордних рівнях.

Природний кліматичний феномен Ель-Ніньо також сприяв потеплінню, але основним фактором залишається діяльність людини. За словами Саманти Берджесс, заступниці директора Copernicus, саме концентрація парникових газів є ключовою причиною змін клімату.

Зміна клімату дослідження
Як поступово планета почала нагріватися. Фото: інфографіка BBC

Наслідки глобального потепління

Вчені попереджають, що глобальне потепління навіть на частки градуса може призвести до частіших і сильніших екстремальних погодних явищ. У 2024 році світ пережив пекельну спеку в Західній Африці, тривалою посухою в Південній Америці, інтенсивними зливами в Центральній Європі та руйнівними тропічними штормами в Північній Америці та Південній Азії.

Деякі вчені побоюються, що це може означати прискорення потепління.

"Я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що температури і 2023, і 2024 років здивували більшість кліматологів – ми не думали, що побачимо рік вище 1,5C так рано", – каже один із дослідників.

Дослідники зазначають, що Лос-Анджелес постраждав від масштабних лісових пожеж насамперед через те, що у регіоні тривалий час були відсутні дощі. 

Як людство може відтермінувати кліматичну катастрофу

Попри те, що планета невпинно рухається до подолання порогу у 1,5°C, вчені наголошують, що скорочення викидів парникових газів може суттєво вплинути на темпи потепління. Д-р Зік Хаусфатер зазначає, що кожна десята градуса має значення, а обмеження потепління навіть до 1,6°C або 1,7°C значно зменшить наслідки для планети, порівняно з підвищенням на 3°C або 4°C.

Вчені впевнені: подальші кліматичні дії, включаючи перехід на відновлювані джерела енергії, здатні зменшити наслідки потепління та забезпечити стійке майбутнє для планети.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії заявили, що на Землі змінилась тривалість доби і пояснили, що могло на це вплинути. 

Тим часом дослідники Стенфордського університету стверджують, що у людей змінилась температура тіла та стала нижчою за ту, яку заведено вважати "правильною".

погода клімат синоптик Глобальне потепління аномальна спека спека

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