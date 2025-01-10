Глобальное потепление — 2024 год стал самым жарким в истории

Жаркая погода. Фото: Reuters

Новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5°C выше доиндустриального уровня. Несмотря на это, долгосрочный показатель остается ниже этого порога, хотя планета неуклонно приближается к нему и погода становится все жарче.

Об этом сообщает BBC.

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Средняя температура в 2024 году была на 1,6 °C выше доиндустриального периода, превысив рекорд 2023 года на 0,1 °C. Последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю. Основной причиной нагрева остаются антропогенные выбросы парниковых газов, такие как углекислый газ, которые продолжают удерживаться на рекордных уровнях.

Естественный климатический феномен Эль-Ниньо также способствовал потеплению, но основным фактором остается деятельность человека. По словам Саманты Берджесс, заместителя директора Copernicus, именно концентрация парниковых газов является ключевой причиной изменений климата.

Как постепенно планета начала нагреваться. Фото: инфографика BBC

Последствия глобального потепления

Ученые предупреждают, что глобальное потепление даже на доли градуса может привести к более частым и сильным экстремальным погодным явлениям. В 2024 году мир пережил адскую жару в Западной Африке, длительную засуху в Южной Америке, интенсивные ливни в Центральной Европе и разрушительные тропические штормы в Северной Америке и Южной Азии.

Некоторые ученые опасаются, что это может означать ускорение потепления.

"Я считаю, что можно с уверенностью сказать, что температуры и 2023, и 2024 годов удивили большинство климатологов — мы не думали, что увидим год выше 1,5C так рано", — говорит один из исследователей.

Исследователи отмечают, что Лос-Анджелес пострадал от масштабных лесных пожаров прежде всего из-за того, что в регионе длительное время отсутствовали дожди.

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Несмотря на то, что планета неуклонно движется к преодолению порога в 1,5 °C, ученые отмечают, что сокращение выбросов парниковых газов может существенно повлиять на темпы потепления. Д-р Зик Хаусфатер отмечает, что каждая десятая градуса имеет значение, а ограничение потепления даже до 1,6 °C или 1,7 °C значительно уменьшит последствия для планеты, по сравнению с повышением на 3 °C или 4 °C.

Ученые уверены: дальнейшие климатические действия, включая переход на возобновляемые источники энергии, способны уменьшить последствия потепления и обеспечить устойчивое будущее для планеты.

Напомним, ученые из Швейцарии заявили, что на Земле изменилась продолжительность суток и объяснили, что могло на это повлиять.

Тем временем исследователи Стэнфордского университета утверждают, что у людей изменилась температура тела и стала ниже той, которую принято считать "правильной".