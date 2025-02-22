Какие города могут исчезнуть из-за поднятия уровня океана

Затопленный город. Фото иллюстративное: REUTERS/Stephane Mahe

В мире стремительно меняется климат, что может привести к затоплению некоторых густонаселенных городов и даже частей стран уже к 2100 году. Ученые спрогнозировали, какие именно города почувствуют на себе первыми таяние ледников.

Об этом пишет zakon.kz.

Читайте также:

Ледники стремительно тают из-за изменений климата

Глобальное потепление вызывает ускоренное таяние ледников во всем мире, что несет катастрофические последствия для уровня Мирового океана. По словам ведущего научного сотрудника Института географии РАН Андрея Глазовского, процесс отступления ледников продолжается с начала XX века, но за последние 30 лет он значительно ускорился из-за роста глобальной температуры. Больше всего страдают ледниковые массивы Гималаев, Альп, Анд и гор Аляски.

Основная угроза заключается в том, что талая вода из ледников поднимает уровень моря, что может привести к затоплению прибрежных экосистем, засолению грунтовых вод и постепенному исчезновению целых территорий. Особенно критическая ситуация в Арктике и Антарктиде.

Исследования показывают, что с 2002 по 2020 год Антарктида ежегодно теряла около 140 миллиардов тонн льда, а самой опасной зоной остаются ледники Пайн-Айленд и Туэйтса. Последний даже получил название "ледник Судного дня", ведь его ежегодные потери составляют около 80 миллиардов тонн. Ученые подсчитали, что полное его исчезновение поднимет уровень Мирового океана на 65 сантиметров.

В Арктике ситуация также угрожающая — температуры там растут вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Как следствие, ледниковый покров Гренландии теряет почти вдвое больше льда, чем Антарктида. Морской арктический лед также быстро сокращается — с 1980-х годов его площадь уменьшается на 13% за десятилетие.

Какие города могут исчезнуть под водой

Если процесс таяния ледников продолжится нынешними темпами, под угрозой затопления окажутся десятки крупных городов мира.

Одним из таких является Майами в США, который уже сегодня регулярно страдает от подтоплений из-за поднятия уровня моря, а также Нью-Йорк, где штормовые нагоны и постепенное повышение уровня воды угрожают инфраструктуре мегаполиса.

Также катастрофа по оценке ученых не обойдет такие города, как:

Шанхай, Китай — миллионы людей живут в прибрежной зоне, которая может быть затоплена.

Мумбай, Индия — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, рискует уйти под воду.

Венеция, Италия — город уже сталкивается с регулярными наводнениями, которые с каждым годом становятся интенсивнее.

Дакка, Бангладеш — столица страны уязвима как к повышению уровня моря, так и к речным наводнениям.

Джакарта, Индонезия — город проседает не только из-за поднятия уровня моря, но и из-за неконтролируемой добычи подземных вод, что делает его самым быстро "тонущим" мегаполисом мира.

Также, по оценке экспертов, под угрозой полного или частичного затопления находятся Новый Орлеан (США), Хошимин (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Янгон (Мьянма), Басра (Ирак), Абадан (Иран), Дюнкерк (Франция), Гаага (Нидерланды), Амстердам (Нидерланды), Гамбург (Германия), Гданьск (Польша) и ряд островов в Тихом океане.

Когда ожидать критического повышения уровня моря

Специалисты прогнозируют, что к середине XXI века уровень Мирового океана поднимется на 0,3-0,5 метра по сравнению с 2000 годом. Это приведет к учащению наводнений и значительным изменениям в прибрежных районах. Если глобальные температуры продолжат расти нынешними темпами, к 2100 году уровень моря может подняться на 1-2 метра, что повлечет массовое затопление населенных пунктов и заставит сотни миллионов людей покинуть свои дома.

Напомним, в январе 2025 года климатологи Copernicus заявили, что 2024 год стал самым горячим за всю историю наблюдений, и сделали тревожные прогнозы о темпах изменения климата.

Также в России недавно частично рассекретили последствия разлива мазута в Керченском проливе.