Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство у Кривому Розі — у поліції розповіли деталі

Вбивство у Кривому Розі — у поліції розповіли деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 22:00
Вбивство у Кривому Розі 26 вересня - деталі від поліції
Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У п'ятницю, 26 вересня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Покровському районі міста. Правоохоронці взялися за справу.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Вбивство у Кривому Розі — у поліції розповіли деталі - фото 1
Пост поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Деталі розслідування

За попередніми даними, невідомий відкрив вогонь по місцевому мешканцю. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одна людина дістала поранення.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, експерти, керівництво поліції Дніпропетровщини та Криворізького районного управління. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення особи, причетної до злочину.

Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ повідомили, що у Кривому Розі загинув президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. За попередніми даними, по ньому стріляли з автоматичної зброї у житловому районі Зарічне. 

А в Одесі офіцера ЗСУ засудили за хуліганство зі зброєю. Чоловік, перебуваючи напідпитку, влаштував конфлікт із доставником піци прямо у під’їзді житлового будинку та здійснив постріл із пістолета.

Кривий Ріг вбивство поліція спортсмен правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації