Вбивство у Кривому Розі 26 вересня - деталі від поліції

Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У п'ятницю, 26 вересня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Покровському районі міста. Правоохоронці взялися за справу.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області у Telegram.

Пост поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Деталі розслідування

За попередніми даними, невідомий відкрив вогонь по місцевому мешканцю. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одна людина дістала поранення.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, експерти, керівництво поліції Дніпропетровщини та Криворізького районного управління. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення особи, причетної до злочину.

Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ повідомили, що у Кривому Розі загинув президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. За попередніми даними, по ньому стріляли з автоматичної зброї у житловому районі Зарічне.

А в Одесі офіцера ЗСУ засудили за хуліганство зі зброєю. Чоловік, перебуваючи напідпитку, влаштував конфлікт із доставником піци прямо у під’їзді житлового будинку та здійснив постріл із пістолета.