Главная Новости дня Убийство в Кривом Роге — в полиции рассказали детали

Убийство в Кривом Роге — в полиции рассказали детали

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 22:00
Убийство в Кривом Роге 26 сентября - детали от полиции
Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В пятницу, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в Покровском районе города. Правоохранители взялись за дело.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области в Telegram.

Убийство в Кривом Роге — в полиции рассказали детали - фото 1
Пост полиции Днепропетровской области. Фото: скриншот

Детали расследования

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по местному жителю. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек получил ранения.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, руководство полиции Днепропетровщины и Криворожского районного управления. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что в Кривом Роге погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. По предварительным данным, по нему стреляли из автоматического оружия в жилом районе Заречное.

А в Одессе офицера ВСУ осудили за хулиганство с оружием. Мужчина, находясь навеселе, устроил конфликт с доставщиком пиццы прямо в подъезде жилого дома и произвел выстрел из пистолета.

Кривой Рог убийство полиция спортсмен правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
