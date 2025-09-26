Убийство в Кривом Роге 26 сентября - детали от полиции

Убийство в Кривом Роге — в полиции рассказали детали
В пятницу, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в Покровском районе города. Правоохранители взялись за дело.
Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области в Telegram.
Детали расследования
По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по местному жителю. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек получил ранения.
На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, руководство полиции Днепропетровщины и Криворожского районного управления. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.
Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что в Кривом Роге погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. По предварительным данным, по нему стреляли из автоматического оружия в жилом районе Заречное.
А в Одессе офицера ВСУ осудили за хулиганство с оружием. Мужчина, находясь навеселе, устроил конфликт с доставщиком пиццы прямо в подъезде жилого дома и произвел выстрел из пистолета.
Читайте Новини.LIVE!