Убийство в Кривом Роге 26 сентября - детали от полиции

Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В пятницу, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в Покровском районе города. Правоохранители взялись за дело.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области в Telegram.

Пост полиции Днепропетровской области. Фото: скриншот

Детали расследования

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по местному жителю. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек получил ранения.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, руководство полиции Днепропетровщины и Криворожского районного управления. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

