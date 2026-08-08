Вбивали цивільних під час окупації Київщини: 11 росіян заочно засудили на довічне

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Олександр Шорохов Редактор

Суд заочно засудив 11 військовослужбовців РФ до довічного позбавлення волі за вбивство шістьох беззбройних цивільних під час окупації Київщини. Мирних українців розстріляли у двох автомобілях поблизу "Добропарку" та в селі Мотижин у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розстріл беззбройних людей

Перший трагічний епізод справи стався 27 лютого 2022 року в розпал наступу загарбників на Київ. Російські солдати помітили на дорозі цивільну автівку Opel Zafira, всередині якої перебували троє звичайних чоловіків, які намагалися виїхати у безпечне місце. Окупанти без жодного попередження відкрили вогонь із автоматичної зброї на ураження, внаслідок чого всі пасажири загинули на місці.

11 росіян заочно засудили на довічне. Фото: Офіс Генпрокурора

Аналогічно росіяни діяли на початку березня біля окупованого селища Мотижин. Там під прицільний вогонь потрапив автомобіль Peugeot 206, водій якого виїхав перед колоною ворожої бойової техніки. Російські солдати розстріляли трьох пасажиріх авто в упор.

"Жоден із шести цивільних не брав участі у бойових діях і не становив загрози для військових РФ", — наголосили у Офісі Генпрокурора.

Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством і вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Як писали Новини.LIVE раніше, українські правоохоронці встановили особу російського військового, причетного до вбивства мирного жителя під час окупації Бучі на Київщині. У ГУР також зазначили, що його вже ліквідовано під час бойових дій.

Також ми писали про те, що СБУ оголосила підозру генерал-полковнику РФ Сергію Кузовльову за ракетний удар по Краматорську. Тоді загинули 13 цивільних, ще 56 людей отримали поранення. Крім людських жертв, були зруйновані та пошкоджені 120 житлових будинків.