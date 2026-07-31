Важко віддавати такі технології: Трамп про ліцензії Patriot для України

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Daniel Heuer

Карина Приходько Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має бути дуже обережним із передачею передових військових технологій іншим країнам. За його словами, існує ризик, що держави, які отримують такі розробки, у майбутньому можуть змінити свою позицію.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив, спілкуючись з журналістами.

Позиція Трампа щодо ліцензій Patriot для України

Трамп під час спілкування з журналістами висловився щодо передачі Україні сучасного американського озброєння та технологій, зокрема систем Patriot.За словами американського лідера, США повинні вкрай обережно ставитися до експорту своїх найсучасніших військових розробок.

"Ми повинні бути дуже обережними, дозволяючи комусь створювати нашу передову зброю. Важко віддавати такі технології", — заявив Трамп.

Він також наголосив, що країни, які отримують доступ до американських технологій, згодом можуть змінити своє ставлення до США.

"Ті люди, яким ви даєте технології, також можуть відвернутися від вас. Це можливо. Ми повинні бути дуже обережними", — додав президент США.

Заява пролунала на тлі дискусій щодо подальшої військової підтримки України та можливого розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони.

Як писали Новини.LIVE, раніше Трамп повідомляв, що не впевнений, чи нададуть США Україні ліцензію на Patriot. За його словами, до цього питання слід ставитися обережніше.

Водночас Володимир Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту зимою. Україна планує згодом самостійно випускати необхідні зразки закордонної зброї на власних потужностях.