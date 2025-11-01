Відео
Україна
Вашингтон занурився в атмосферу Геловіна — відео

Вашингтон занурився в атмосферу Геловіна — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 04:45
Оновлено: 04:38
Геловін у Вашингтоні 2025 - як пройшов
Прапор Україні біля прапору США на одному з будинків у Вашингтоні. Фото: скриншот з відео

Ввечері, 31 жовтня, у столиці США місті Вашингтоні пройшов Геловін. Цьогоріч дуже велика кількість людей знову були у костюмах, а діти збирали цукерки.

Про це повідомляє з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Святкування Геловіна у Вашингтоні 31 жовтня

В цей вечір у місті дуже багато людей у костюмах, лунає музика, а діти різного віку тримають у руках кошики та збирають цукерки.

Будинки навколо прикрашені гарбузами, ліхтарями, павутиною та павуками. Ба більше, серед святкових декорацій на одному з будинків, поруч з американським прапор, встановлено український прапор.

Нагадаємо, що традиційне святкування Геловіну відбулося і в Білому домі. Там президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія, навіть попри припинення роботи уряду, провели яскраву вечірку для дітей, військових і співробітників адміністрації.

Також ми писали, як уникнути нещасть на Геловін 2025.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
