Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вашингтон окунулся в атмосферу Хэллоуина — видео

Вашингтон окунулся в атмосферу Хэллоуина — видео

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 04:45
обновлено: 04:38
Хэллоуин в Вашингтоне 2025 - как прошел
Флаг Украины возле флага США на одном из домов в Вашингтоне. Фото: скриншот из видео

Вечером, 31 октября, в столице США городе Вашингтоне прошел Хэллоуин. В этом году очень большое количество людей снова были в костюмах, а дети собирали конфеты. 

Об этом сообщает с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама
Читайте также:

Празднование Хэллоуина в Вашингтоне 31 октября

В этот вечер в городе очень много людей в костюмах, звучит музыка, а дети разного возраста держат в руках корзины и собирают конфеты.

Дома вокруг украшены тыквами, фонарями, паутиной и пауками. Более того, среди праздничных декораций на одном из домов, рядом с американским флаг, установлен украинский флаг.

Напомним, что традиционное празднование Хэллоуина состоялось и в Белом доме. Там президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, даже несмотря на приостановку работы правительства, провели яркую вечеринку для детей, военных и сотрудников администрации.

Также мы писали, как избежать несчастий на Хэллоуин 2025.

США дети Хэллоуин конфеты праздник Вашингтон
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации