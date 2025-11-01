Хэллоуин в Вашингтоне 2025 - как прошел

Флаг Украины возле флага США на одном из домов в Вашингтоне. Фото: скриншот из видео

Вечером, 31 октября, в столице США городе Вашингтоне прошел Хэллоуин. В этом году очень большое количество людей снова были в костюмах, а дети собирали конфеты.

Об этом сообщает с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Празднование Хэллоуина в Вашингтоне 31 октября

В этот вечер в городе очень много людей в костюмах, звучит музыка, а дети разного возраста держат в руках корзины и собирают конфеты.

Дома вокруг украшены тыквами, фонарями, паутиной и пауками. Более того, среди праздничных декораций на одном из домов, рядом с американским флаг, установлен украинский флаг.

Напомним, что традиционное празднование Хэллоуина состоялось и в Белом доме. Там президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, даже несмотря на приостановку работы правительства, провели яркую вечеринку для детей, военных и сотрудников администрации.

Также мы писали, как избежать несчастий на Хэллоуин 2025.