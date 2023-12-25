ВАКС засудив на 11 років в'язниці ексголову Реал Банка Володимира Агафонова
Вищий антикорупційний суд визнав винним ексголову ПАТ "Реал Банк" Володимира Агафонова за присвоєння та відмивання коштів. Судова колегія засудила його до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
ВАКС засудив ексголову Реал Банку Володимира Агафонова — деталі
Повідомляється, що суд частково задовольнив позов Національного банку України, зобов'язавши Агафонова виплатити понад 503 млн гривень. Додатково, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з нього стягнуто понад 5,573 млн гривень як компенсацію за злочинні дії.
Згідно з результатами розслідування, Агафонов брав участь у розкраданні 4,7 млрд гривень Реал Банку, 800 млн гривень Національного банку та 865 млн гривень коштів Брокбізнесбанку. Наразі він перебуває в бігах і оголошений у міжнародний розшук.
Рішення суду набуде чинності через 30 днів після його оголошення, якщо воно не буде оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС.
Нагадаємо, що Міністерство оборони спільно зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України викрило угоду на суму близько 1,5 млрд гривень. Зловмисники незаконно продавали снаряди, призначені українській армії.
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