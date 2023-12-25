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ВАКС засудив на 11 років в'язниці ексголову Реал Банка Володимира Агафонова

25 грудня 2023 14:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВАКС засудив на 11 років в'язниці ексголову Реал Банка Володимира Агафонова
Ексголова Реал Банку Володимир Агафонов. Фото з відкритих джерел
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вищий антикорупційний суд визнав винним ексголову ПАТ "Реал Банк" Володимира Агафонова за присвоєння та відмивання коштів. Судова колегія засудила його до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Повідомляється, що суд частково задовольнив позов Національного банку України, зобов'язавши Агафонова виплатити понад 503 млн гривень. Додатково, на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з нього стягнуто понад 5,573 млн гривень як компенсацію за злочинні дії.

Володимир Агафонов
Володимир Агафонов. Фото: Центр протидії корупції

Згідно з результатами розслідування, Агафонов брав участь у розкраданні 4,7 млрд гривень Реал Банку, 800 млн гривень Національного банку та 865 млн гривень коштів Брокбізнесбанку. Наразі він перебуває в бігах і оголошений у міжнародний розшук.

Рішення суду набуде чинності через 30 днів після його оголошення, якщо воно не буде оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС.

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Повідомлення Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Міністерство оборони спільно зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України викрило угоду на суму близько 1,5 млрд гривень. Зловмисники незаконно продавали снаряди, призначені українській армії.

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