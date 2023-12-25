ВАКС осудил на 11 лет тюрьмы экс-главу Реал Банка Владимира Агафонова

Экс-глава Реал Банка Владимир Агафонов. Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-главу ПАО "Реал Банк" Владимира Агафонова за присвоение и отмывание средств. Судебная коллегия приговорила его к 11 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Сообщается, что суд удовлетворил частично иск Национального банка Украины, обязав Агафонова выплатить более 503 млн гривен. Дополнительно, в пользу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с него взыскано более 5,573 млн гривен в качестве компенсации за преступные действия.

Владимир Агафонов. Фото: Центр противодействия коррупции

Согласно результатам расследования, Агафонов участвовал в хищении 4,7 млрд гривен Реал Банка, 800 млн гривен Национального банка и 865 млн гривен средств Брокбизнесбанка. В настоящее время он находится в бегах и объявлен в международный розыск.

Решение суда вступит в силу через 30 дней после его оглашения, если оно не будет обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Сообщение Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, что Министерство обороны совместно со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины разоблачило сделку на сумму около 1,5 млрд гривен. Злоумышленники незаконно продавали снаряды, предназначенные для украинской армии.

