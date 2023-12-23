Схема на 1,5 млрд гривен — чиновнику Минобороны избрали меру пресечения

Задержанный фигурант дела. Фото: СБУ

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения. Его будут содержать под стражей без права внесения залога до 19 февраля из-за подозрения в хищении 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Организовал сделку на 1,5 миллиарда гривен

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 19.02.2024", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что Министерство обороны совместно со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины разоблачило сделку на сумму около 1,5 миллиарда гривен. Злоумышленники незаконно продавали снаряды, предназначенные для украинской армии.

Ранее мы сообщали, что 15 лет заключения получил днепрянин, работавший на одного из ведущих мобильных операторов Украины. По материалам Службы безопасности Украины, он "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ.