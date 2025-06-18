ВАКС виніс вирок ексголові облради Тернополя Головку

ВАКС засудив ексголову обласної ради Тернополя
Колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку винесли вирок. Вищий антикорупційний суд призначив йому дев'ять років позбавлення волі.
Про це йшлося на засіданні ВАКС.
Суд щодо Головка
Так, експосадовця визнали винним у корупційних діях й призначили дев'ять років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Термін арешту буде рахуватися від дати затримання — 28 червня 2023 року.
Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, окрім виборних.
"Боєприпаси — знищити, заставу — звернути на користь держави", — зазначив суддя.
Крім того, під час засідання у залі суду ексчиновнику стало зле.
Що відомо про справу
У червні 2023 року НАБУ спільно із САП затримало Головка на гарячому під час отримання хабаря від підприємця-волонтера у розмірі 612 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт.
Загалом він та ще два спільники — заступники голови ОВА Ігор Дем'янчук та Володимир Гайдук — вимагали 1,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило розкрадання на постачанні продуктів для ЗСУ.
А на Тернопільщині затримали депутата, який допомагав ухилянтам за гроші, знімаючи з військового обліку.
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