ВАКС виніс вирок ексголові облради Тернополя Головку

Ексголова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: пресслужба облради Тернополя

Колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку винесли вирок. Вищий антикорупційний суд призначив йому дев'ять років позбавлення волі.

Про це йшлося на засіданні ВАКС.

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Так, експосадовця визнали винним у корупційних діях й призначили дев'ять років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Термін арешту буде рахуватися від дати затримання — 28 червня 2023 року.

Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, окрім виборних.

"Боєприпаси — знищити, заставу — звернути на користь держави", — зазначив суддя.

Крім того, під час засідання у залі суду ексчиновнику стало зле.

Що відомо про справу

У червні 2023 року НАБУ спільно із САП затримало Головка на гарячому під час отримання хабаря від підприємця-волонтера у розмірі 612 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт.

Затримання посадовців. Фото: НАБУ

Загалом він та ще два спільники — заступники голови ОВА Ігор Дем'янчук та Володимир Гайдук — вимагали 1,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило розкрадання на постачанні продуктів для ЗСУ.

А на Тернопільщині затримали депутата, який допомагав ухилянтам за гроші, знімаючи з військового обліку.