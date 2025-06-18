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ВАКС осудил экс-главу областного совета Тернополя

18 июня 2025 12:12
Евгения Брюховецкая - редактор
ВАКС вынес приговор экс-главе облсовета Тернополя Головко
Экс-глава Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: пресс-служба облсовета Тернополя
Евгения Брюховецкая - редактор

Бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко вынесли приговор. Высший антикоррупционный суд назначил ему девять лет лишения свободы.

Об этом шла речь на заседании ВАКС.

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Так, экс-чиновника признали виновным в коррупционных действиях и назначили девять лет заключения с конфискацией всего имущества. Срок ареста будет считаться от даты задержания — 28 июня 2023 года.

Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных.

"Боеприпасы — уничтожить, залог — обратить в пользу государства", — отметил судья.

Кроме того, во время заседания в зале суда экс-чиновнику стало плохо.

Что известно о деле

В июне 2023 года НАБУ совместно с САП задержала Головко "на горячем" во время получения взятки от предпринимателя-волонтера в размере 612 тысяч гривен за подписание актов выполненных работ.

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Задержание должностных лиц. Фото: НАБУ

В целом он и еще два сообщника — заместители председателя ОВА Игорь Демьянчук и Владимир Гайдук требовали 1,8 миллиона гривен.

Напомним, недавно ГБР разоблачило хищения на поставке продуктов для ВСУ.

А на Тернопольщине задержали депутата, который помогал уклонистам за деньги, снимая с воинского учета.

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