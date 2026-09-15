ВАКС зняв електронний браслет з Андрія Єрмака

Андрій Єрмак. Фото: ОП

Вищий антикорупційний суд 15 вересня частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 60 днів строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Він і надалі має прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора або суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Про це ВАКС повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Чому Єрмак більше не носитиме електронний браслет

Екскерівнику ОП наразі заборонено залишати межі раніше визначених населених пунктів. Він також має здати на зберігання до відповідних державних органів паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на перетин державного кордону.

Пост ВАКС. Фото: скриншот

Також Єрмаку заборонено спілкуватися з визначеними в ухвалі суду особами щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру. Йдеться, зокрема, про інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні. Водночас ВАКС не продовжив обов’язок Єрмака носити електронний засіб контролю.

За поясненнями незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для його життя та здоров’я. Саме ця обставина стала однією з підстав для відповідного рішення суду.

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Водночас у ВАКС нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захисту Андрія Єрмака щодо зміни запобіжного заходу. Зокрема, суд не скасував обов’язок Єрмака носити електронний засіб контролю.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів Андрія Єрмака та дозволив йому вільно пересуватися низкою областей України. Водночас суд відмовився знімати з екскерівника Офісу Президента електронний засіб контролю.