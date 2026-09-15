ВАКС снял электронный браслет с Андрея Ермака

Андрей Ермак. Фото: ОП

Высший антикоррупционный суд 15 сентября частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 60 дней срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Он и в дальнейшем должен являться по каждому требованию детектива, прокурора или суда, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Об этом ВАКС сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Почему Ермак больше не будет носить электронный браслет

Бывшему руководителю ОП пока запрещено покидать пределы ранее определенных населенных пунктов. Он также должен сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорта для выезда за границу, дипломатические паспорта и другие документы, дающие право на пересечение государственной границы.

Пост ВАКС. Фото: скриншот

Также Ермаку запрещено общаться с указанными в постановлении суда лицами по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении. Речь идет, в частности, о других подозреваемых и свидетелях в уголовном производстве. В то же время ВАКС не продлил обязательство Ермака носить электронное средство контроля.

По объяснениям независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного браслета может представлять угрозу для его жизни и здоровья. Именно это обстоятельство стало одним из оснований для соответствующего решения суда.

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В то же время в ВАКС напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защиты Андрея Ермака об изменении меры пресечения. В частности, суд не отменил обязанность Ермака носить электронное средство контроля.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Ермака и разрешил ему свободно передвигаться по ряду областей Украины. В то же время суд отказался снимать с бывшего главы Офиса Президента электронное средство контроля.