Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВАКС продлил процессуальные полномочия Ермака еще на 60 дней

ВАКС продлил процессуальные полномочия Ермака еще на 60 дней

Ua ru
15 сентября 2026 16:19
ВАКС снял электронный браслет с Андрея Ермака
Андрей Ермак. Фото: ОП

Высший антикоррупционный суд 15 сентября частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 60 дней срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Он и в дальнейшем должен являться по каждому требованию детектива, прокурора или суда, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Об этом ВАКС сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему Ермак больше не будет носить электронный браслет

Бывшему руководителю ОП пока запрещено покидать пределы ранее определенных населенных пунктов. Он также должен сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорта для выезда за границу, дипломатические паспорта и другие документы, дающие право на пересечение государственной границы.

ВАКС продлил процессуальные полномочия Ермака еще на 60 дней - фото 1
Пост ВАКС. Фото: скриншот

Также Ермаку запрещено общаться с указанными в постановлении суда лицами по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении. Речь идет, в частности, о других подозреваемых и свидетелях в уголовном производстве. В то же время ВАКС не продлил обязательство Ермака носить электронное средство контроля.

По объяснениям независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного браслета может представлять угрозу для его жизни и здоровья. Именно это обстоятельство стало одним из оснований для соответствующего решения суда. 

Читайте также:

В то же время в ВАКС напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защиты Андрея Ермака об изменении меры пресечения. В частности, суд не отменил обязанность Ермака носить электронное средство контроля.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Ермака и разрешил ему свободно передвигаться по ряду областей Украины. В то же время суд отказался снимать с бывшего главы Офиса Президента электронное средство контроля.

Офис президента суд Андрей Ермак обвинение мера пресечения
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации