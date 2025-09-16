В Ужгороді сталася пожежа в міській лікарні — є загиблий

Наслідки пожежі в лікарні. Фото: ДСНС

В Ужгородській міській лікарні у вівторок, 16 вересня, сталася пожежа. Внаслідок загоряння на пʼятому поверсі загинув 74-річний пацієнт.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Пожежа в Ужгородській міській лікарні 16 вересня

Загиблий пацієнт отруївся продуктами горіння. На жаль, медикам врятувати його не вдалося.

"До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

