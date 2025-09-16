В Ужгороді сталася пожежа в міській лікарні — є загиблий

В Ужгороді сталася пожежа в лікарні — загинув пацієнт
В Ужгородській міській лікарні у вівторок, 16 вересня, сталася пожежа. Внаслідок загоряння на пʼятому поверсі загинув 74-річний пацієнт.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 16 вересня.
Пожежа в Ужгородській міській лікарні 16 вересня
Загиблий пацієнт отруївся продуктами горіння. На жаль, медикам врятувати його не вдалося.
"До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
