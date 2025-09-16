Відео
Головна Новини дня В Ужгороді сталася пожежа в лікарні — загинув пацієнт

В Ужгороді сталася пожежа в лікарні — загинув пацієнт

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:02
В Ужгороді сталася пожежа в міській лікарні — є загиблий
Наслідки пожежі в лікарні. Фото: ДСНС

В Ужгородській міській лікарні у вівторок, 16 вересня, сталася пожежа. Внаслідок загоряння на пʼятому поверсі загинув 74-річний пацієнт. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

Пожежа в Ужгородській міській лікарні 16 вересня

Загиблий пацієнт отруївся продуктами горіння. На жаль, медикам врятувати його не вдалося.

"До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, 7 вересня у Чорноморську сталася масштабна пожежа на території порту. У ДСНС показали наслідки.

А 5 вересня у Дніпрі сталася пожежа на території колишнього комбайнового заводу. Стовпи диму було видно з усіх куточків міста.

пожежа ДСНС Ужгород вогонь лікарня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
