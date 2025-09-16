Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ужгороде произошел пожар в больнице — погиб пациент

В Ужгороде произошел пожар в больнице — погиб пациент

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:02
В Ужгороде произошел пожар в городской больнице — есть погибший
Последствия пожара в больнице. Фото: ГСЧС

В Ужгородской городской больнице во вторник, 16 сентября, произошел пожар. В результате возгорания на пятом этаже погиб 74-летний пациент.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Пожар в Ужгородской городской больнице 16 сентября

Погибший пациент отравился продуктами горения. К сожалению, медикам спасти его не удалось.

"До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуированы 69 человек", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Напомним, 7 сентября в Черноморске произошел масштабный пожар на территории порта. В ГСЧС показали последствия.

А 5 сентября в Днепре произошел пожар на территории бывшего комбайнового завода. Столбы дыма были видны со всех уголков города.

пожар ГСЧС Ужгород огонь больница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации