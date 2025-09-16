В Ужгороде произошел пожар в городской больнице — есть погибший

Последствия пожара в больнице. Фото: ГСЧС

В Ужгородской городской больнице во вторник, 16 сентября, произошел пожар. В результате возгорания на пятом этаже погиб 74-летний пациент.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram во вторник, 16 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пожар в Ужгородской городской больнице 16 сентября

Погибший пациент отравился продуктами горения. К сожалению, медикам спасти его не удалось.

"До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуированы 69 человек", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Напомним, 7 сентября в Черноморске произошел масштабный пожар на территории порта. В ГСЧС показали последствия.

А 5 сентября в Днепре произошел пожар на территории бывшего комбайнового завода. Столбы дыма были видны со всех уголков города.