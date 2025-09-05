Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре вспыхнул масштабный пожар — людей эвакуируют

В Днепре вспыхнул масштабный пожар — людей эвакуируют

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:19
Пожар в Днепре 5 сентября — в городе эвакуируют людей
Пожар в Днепре. Фото: кадр из видео

В Днепре 5 сентября слышались сильные взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, горят склады на одном из заводов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Масштабный пожар в Днепре 5 сентября

По предварительной информации, в Днепре вспыхнул сильный пожар на территории бывшего комбайнового завода на правом берегу. Очевидцы говорят, что столбы черного дыма видны со всех уголков города.

Из-за сильного пожара перекрыта улица Академика Белелюбского. Также изменена схема движения общественного транспорта. В Департаменте транспорта рассказали, что автобус №9 курсирует в объезд: ул. Академика Белелюбского — ул. Павлова — ул. Набережная Заводская — просп.

А трамвай №19 временно пропускает остановку "ЦЕХ №3" на ул. Академика Белелюбского.

Пока официальных комментариев от местных властей и спасателей не было.

Напомним, 31 августа в Одесской области сгорели сотни гектаров земли. Огонь нанес ущерб, который оценивается в десятки миллиардов гривен.

Также мы писали, что на бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина. В результате ДТП машина сгорела дотла.

эвакуация пожар взрыв завод Днепр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации