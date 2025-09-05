Пожар в Днепре 5 сентября — в городе эвакуируют людей

В Днепре вспыхнул масштабный пожар — людей эвакуируют
В Днепре 5 сентября слышались сильные взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, горят склады на одном из заводов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Масштабный пожар в Днепре 5 сентября
По предварительной информации, в Днепре вспыхнул сильный пожар на территории бывшего комбайнового завода на правом берегу. Очевидцы говорят, что столбы черного дыма видны со всех уголков города.
Из-за сильного пожара перекрыта улица Академика Белелюбского. Также изменена схема движения общественного транспорта. В Департаменте транспорта рассказали, что автобус №9 курсирует в объезд: ул. Академика Белелюбского — ул. Павлова — ул. Набережная Заводская — просп.
А трамвай №19 временно пропускает остановку "ЦЕХ №3" на ул. Академика Белелюбского.
Пока официальных комментариев от местных властей и спасателей не было.
