Пожар в Днепре 5 сентября — в городе эвакуируют людей

Пожар в Днепре. Фото: кадр из видео

В Днепре 5 сентября слышались сильные взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, горят склады на одном из заводов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Масштабный пожар в Днепре 5 сентября

По предварительной информации, в Днепре вспыхнул сильный пожар на территории бывшего комбайнового завода на правом берегу. Очевидцы говорят, что столбы черного дыма видны со всех уголков города.

Из-за сильного пожара перекрыта улица Академика Белелюбского. Также изменена схема движения общественного транспорта. В Департаменте транспорта рассказали, что автобус №9 курсирует в объезд: ул. Академика Белелюбского — ул. Павлова — ул. Набережная Заводская — просп.

А трамвай №19 временно пропускает остановку "ЦЕХ №3" на ул. Академика Белелюбского.

Пока официальных комментариев от местных властей и спасателей не было.

