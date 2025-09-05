Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа — людей евакуюють

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа — людей евакуюють

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:19
Пожежа у Дніпрі 5 вересня — в місті евакуюють людей
Пожежа у Дніпрі. Фото: кадр з відео

У Дніпрі 5 вересня чулися сильні вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, горять склади на одному із заводів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Реклама
Читайте також:

Масштабна пожежа у Дніпрі 5 вересня

За попередньою інформацією, у Дніпрі спалахнула сильна пожежа на території колишнього комбайнового заводу на правому березі. Очевидці кажуть, що стовпи чорного диму видно з усіх куточків міста. 

Через сильну пожежу перекрито вулицю Академіка Белелюбського. Також змінено схему руху громадського транспорту. У Департаменті транспорту розповіли, що автобус №9 курсує в об’їзд: вул. Академіка Белелюбського — вул. Павлова — вул. Набережна Заводська — просп. Свободи.

А трамвай №19 тимчасово пропускає зупинку "ЦЕХ №3" на вул. Академіка Белелюбського.

Наразі офіційних коментарів від місцевої влади та рятувальників не було.

Нагадаємо, 31 серпня на Одещині згоріли сотні гектарів землі. Вогонь завдав збитків, які оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Також ми писали, що на бульварі Лесі Українки у Києві спалахнула автівка. В результаті ДТП машина згоріла вщент.

евакуація пожежа вибух завод Дніпро
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації