Пожежа у Дніпрі 5 вересня — в місті евакуюють людей

Пожежа у Дніпрі. Фото: кадр з відео

У Дніпрі 5 вересня чулися сильні вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, горять склади на одному із заводів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Масштабна пожежа у Дніпрі 5 вересня

За попередньою інформацією, у Дніпрі спалахнула сильна пожежа на території колишнього комбайнового заводу на правому березі. Очевидці кажуть, що стовпи чорного диму видно з усіх куточків міста.

Через сильну пожежу перекрито вулицю Академіка Белелюбського. Також змінено схему руху громадського транспорту. У Департаменті транспорту розповіли, що автобус №9 курсує в об’їзд: вул. Академіка Белелюбського — вул. Павлова — вул. Набережна Заводська — просп. Свободи.

А трамвай №19 тимчасово пропускає зупинку "ЦЕХ №3" на вул. Академіка Белелюбського.

Наразі офіційних коментарів від місцевої влади та рятувальників не було.

Нагадаємо, 31 серпня на Одещині згоріли сотні гектарів землі. Вогонь завдав збитків, які оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Також ми писали, що на бульварі Лесі Українки у Києві спалахнула автівка. В результаті ДТП машина згоріла вщент.