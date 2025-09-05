Пожежа у Дніпрі 5 вересня — в місті евакуюють людей

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа — людей евакуюють
У Дніпрі 5 вересня чулися сильні вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, горять склади на одному із заводів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Масштабна пожежа у Дніпрі 5 вересня
За попередньою інформацією, у Дніпрі спалахнула сильна пожежа на території колишнього комбайнового заводу на правому березі. Очевидці кажуть, що стовпи чорного диму видно з усіх куточків міста.
Через сильну пожежу перекрито вулицю Академіка Белелюбського. Також змінено схему руху громадського транспорту. У Департаменті транспорту розповіли, що автобус №9 курсує в об’їзд: вул. Академіка Белелюбського — вул. Павлова — вул. Набережна Заводська — просп. Свободи.
А трамвай №19 тимчасово пропускає зупинку "ЦЕХ №3" на вул. Академіка Белелюбського.
Наразі офіційних коментарів від місцевої влади та рятувальників не було.
