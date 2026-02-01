Графіки відключення світла 2 лютого — деталі від Укренерго

Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Україні 2 лютого в усіх регіонах діятимуть графіки відключення світла. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла 2 лютого

В Укренерго розповіли, що в усіх регіонах протягом всієї доби 2 лютого будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — пояснили у відомстві.

Водночас там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. За часом та обсягом застосування відключень варто слідкувати на сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше Шмигаль озвучив нові кроки для зміцнення енергетики України. Він наголосив місцевій та обласній владі на необхідності посилити темпи відновлення світла та тепла.

Водночас енергетик Віктор Відзіговський заявив, що аварія в енергосистемі України могла бути диверсію з ПМР. Напередодні там фіксували проблеми в роботі електростанцій, які безпосередньо пов’язані з українською енергомережею.