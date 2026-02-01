Графики отключения света 2 февраля — детали от Укрэнерго

Во всех регионах будут отключения света — графики на завтра
В Украине 2 февраля во всех регионах будут действовать графики отключения света. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 2 февраля
В Укрэнерго рассказали, что во всех регионах в течение всех суток 2 февраля будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
"Причина введения мер ограничения — последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.
В то же время там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом применения отключений стоит следить на страницах облэнерго в вашем регионе.
Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.
Напомним, ранее Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины. Он отметил местной и областной власти на необходимости усилить темпы восстановления света и тепла.
В то же время энергетик Виктор Видзиговский заявил, что авария в энергосистеме Украины могла быть диверсией из ПМР. Накануне там фиксировали проблемы в работе электростанций, которые непосредственно связаны с украинской энергосетью.
