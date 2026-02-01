Видео
Главная Новости дня Во всех регионах будут отключения света — графики на завтра

Во всех регионах будут отключения света — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 20:24
Графики отключения света 2 февраля — детали от Укрэнерго
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Украине 2 февраля во всех регионах будут действовать графики отключения света. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света 2 февраля

В Укрэнерго рассказали, что во всех регионах в течение всех суток 2 февраля будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

"Причина введения мер ограничения — последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.

В то же время там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом применения отключений стоит следить на страницах облэнерго в вашем регионе.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Графіки відключення світла 2 лютого
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины. Он отметил местной и областной власти на необходимости усилить темпы восстановления света и тепла.

В то же время энергетик Виктор Видзиговский заявил, что авария в энергосистеме Украины могла быть диверсией из ПМР. Накануне там фиксировали проблемы в работе электростанций, которые непосредственно связаны с украинской энергосетью.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
