Графики отключения света 2 февраля — детали от Укрэнерго

В Украине 2 февраля во всех регионах будут действовать графики отключения света. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 2 февраля

В Укрэнерго рассказали, что во всех регионах в течение всех суток 2 февраля будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

"Причина введения мер ограничения — последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.

В то же время там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом применения отключений стоит следить на страницах облэнерго в вашем регионе.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Напомним, ранее Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины. Он отметил местной и областной власти на необходимости усилить темпы восстановления света и тепла.

В то же время энергетик Виктор Видзиговский заявил, что авария в энергосистеме Украины могла быть диверсией из ПМР. Накануне там фиксировали проблемы в работе электростанций, которые непосредственно связаны с украинской энергосетью.