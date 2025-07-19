В Укрзалізниці розповіли про останні атаки РФ

Наслідки ударів РФ по поїздах. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський прокоментував останні удари російських військ по залізниці. Він зазначив, що останнім часом удари РФ спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, і знищення локомотивів.

Про це Олександр Перцовський написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться виключно на цивільні поїзди, які везуть виключно цивільні вантажі", — наголосив представник "Укрзалізниці".

Він зазначив, що останнім часом переважно діставалось поїздам із вугіллям. За його словами, стає очевидним, що ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка "продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину".

Як пояснив Перцовський, раніше фокусом ударів російських загарбників була залізнична інфраструктура.

"Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси? нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що всередині люди", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця".

Локомотив на Придніпровській залізниці, який атакували російські війська. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

Перцовський зазначив, що "Укрзалізниця" переглянула алгоритми роботи, а також розгорнула кілька ліній попередження.

"Тут — без деталей, але нині вже маємо вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади. Робота кипить 24/7, щоб все ж йти на крок попереду ворога. Передовсім все для порятунку людей, а далі кроки щодо захисту техніки, бо працювати треба і забезпечувати рух мусимо, попри все", — зазначив представник "Укрзалізниці".

Також він наголосив на необхідності перегляду законодавства щодо соціального захисту загиблих та постраждалих працівників критичної інфраструктури.

Скриншот повідомлення голови правління АТ "Укрзалізниця"/Facebook

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці.

А в ніч проти суботи, 19 липня, окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області.