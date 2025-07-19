В Укрзализныце рассказали о последних атаках РФ

Последствия ударов РФ по поездам. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский прокомментировал последние удары российских войск по железной дороге. Он отметил, что в последнее время удары РФ направлены исключительно на гражданские поезда, преимущественно с углем, и уничтожение локомотивов.

Об этом Александр Перцовский написал на своей странице в Facebook.

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"Ответственно заверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге последнего времени приходятся исключительно на гражданские поезда, которые везут исключительно гражданские грузы", — подчеркнул представитель "Укрзализныци".

Он отметил, что в последнее время преимущественно доставалось поездам с углем. По его словам, становится очевидным, что враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая "продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область".

Как пояснил Перцовский, ранее фокусом ударов российских захватчиков была железнодорожная инфраструктура.

"Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же, как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы, нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри люди", — рассказал председатель правления АО "Укрзализныця".

Локомотив на Приднепровской железной дороге, который атаковали российские войска. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

Перцовский отметил, что "Укрзализныця" пересмотрела алгоритмы работы, а также развернула несколько линий предупреждения.

"Здесь — без деталей, но сейчас уже есть вовремя оповещенные, отведенные от ударов и спасенные бригады. Работа кипит 24/7, чтобы все же идти на шаг впереди врага. Прежде всего все для спасения людей, а дальше шаги и по защите техники, потому что работать надо, и обеспечивать движение должны, несмотря ни на что", — отметил представитель "Укрзализныци".

Также он отметил необходимость пересмотра законодательства по социальной защите погибших и пострадавших работников критической инфраструктуры.

Скриншот сообщения председателя правления АО "Укрзализныця"/Facebook

Напомним, что в пятницу, 18 июля, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли локомотив на Приднепровской железной дороге.

А в ночь на субботу, 19 июля, оккупанты совершили массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области.